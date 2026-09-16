Barça - Racing, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Barcelona podrá sumar ante el Racing de Santander su séptima victoria consecutiva -seis en LaLiga y una en la Champions- y firmar, así, el mejor arranque de temporada de la historia del club, frente a un rival todavía inédito a domicilio.

El líder, con un balance de 21 goles a favor y cuatro en contra, igualó en el Ciutat de València (2-4) el mejor inicio del campeonato, con seis triunfos, algo que solo había logrado en las temporadas 1929-1930, 1960-1961 y 2018-2019.

Y es que el Barça 3.0 de Flick ha arrancado como un vendaval, siendo poderoso en ataque -suma una media de 4,3 tantos por partido- y fiable en defensa, pues el guardameta Joan Garcia sólo ha encajado cinco tantos en los seis primeros partidos oficiales.

Tras catorce temporadas alejado de Primera División, el Racing vuelve a medirse al Barça en LaLiga. La única victoria del conjunto santanderino en el Camp Nou se remonta a 1983 (0-2) y los precedentes en los duelos directos entre ambos equipos son favorables al Barcelona, que la temporada pasada ya se impuso (0-2) al Racing en El Sardinero en los octavos de final de la Copa del Rey.