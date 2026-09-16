Atlético de Madrid - Osasuna, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Atlético y Osasuna se miden en la sexta jornada de LaLiga en el Metropolitano con objetivos muy distintos: los de Simeone con la intención de mantenerse en el tren de arriba, justo antes de recibir el domingo al Real Madrid y los de Ramis con la esperanza de cortar la racha de dos derrotas consecutivas y de superar la inesperada marcha de Braulio Vázquez.

Una cita en la que El Cholo no podrá contar con los lesionados Julián Alvarez, Sorloth y Barrios, del mismo modo que el técnico rojillo afronta la visita al feudo rojiblanco sin Rosier, Herrando, Moi Gómez y Aimar Oroz. Más allá de las bajas, ambos planean rotaciones ante la acumulación de tres partidos en una semana.