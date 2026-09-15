Rayo Vallecano - Espanyol, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Rayo y el Espanyol se miden en Butarque, en Leganés, en un nuevo 'exilio' del conjunto vallecano, en un duelo que se vivirá también entre dos de los delanteros españoles más en forma del campeonato, Sergio Camello y Roberto Fernández, que llevan anotados seis y cinco goles en las cinco primeras jornadas, respectivamente.

Por tercera vez en lo que va de temporada el Rayo vuelve a ejercer de local en Butarque. Esta vez será ante el Espanyol igual que antes lo hizo frente al Alavés y el Real Racing Club de Santander, antes lo que empató (1-1) y ganó (3-2), respectivamente, sumando los únicos cuatro puntos que tiene en la clasificación, puesto que en las tres salidas ha perdido.

Para buscar la victoria, el Rayo tendrá que frenar su sangría de goles encajados. Dos con el Sevilla, uno con el Alavés, cinco frente al Barcelona, dos con el Real Racing Club de Santander y cuatro contra el Real Madrid lucen en el casillero de tantos encajados del Rayo, lo que supone una media de 2,8 por encuentro, una cifra inasumible para un equipo que tiene como objetivo la permanencia.

El Espanyol, por su parte, visita al Rayo Vallecano con el objetivo de seguir escalando hacia el nueve de nueve en una semana de tres partidos: ganó a Osasuna (0-2), se mide mañana al cuadro madrileño y el viernes recibe al Elche en el RCDE Stadium.