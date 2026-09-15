Elche - Real Madrid, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Real Madrid de Mourinho quiere llevarse la victoria del estadio Martínez Valero, contra un Elche que busca la permanencia.

Elche y Real Madrid cruzan sus caminos en el estadio Martínez Valero, en la sexta jornada de LaLiga EA Sports 26-27, que se disputa entre semana. El conjunto blanco busca sumar tres puntos muy importantes en la temporada, para meter presión al FC Barcelona, líder en solitario de la competición.

Los de Mourinho vienen de golear al Rayo Vallecano por 4-1, en el estadio Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé marcó dos goles y ya lleva seis en La Liga, por lo que quiere volver a ver portería en el estadio Martínez Valero.

El Elche viene de lograr un valioso empate contra el Athletic Club en el estadio de San Mamés (1-1), por lo que quiere crecer y puntuar en casa, contra el poderoso Real Madrid. Suma el conjunto ilicitano 2 puntos en la decimonovena posición de la clasificación en La Liga, en puestos de descenso.