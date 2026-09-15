Alavés - Valencia, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Valencia afrontará el primer partido de su nueva etapa en Mendizorroza, un campo donde el Deportivo Alavés ha hecho pleno de victorias y donde necesita dar un giro total a su trayectoria, después de la destitución de Caros Corberán como entrenador.

Hundido en la tabla, con un punto de 15 posibles, el conjunto valenciano está inmerso en una profunda remodelación de su estructura deportiva, tras el cese de Corberán y del CEO de fútbol Ron Gourlay y su equipo de trabajo, a la espera de la llegada de Braulio Vázquez, que deja la dirección deportiva de Osasuna para pilotar al Valencia.

El conjunto valenciano puntuó en el primer encuentro ante el Celta (0-0) y, desde entonces, ha encadenado cuatro derrotas consecutivas con un único gol marcado y diez encajados ante Betis (0-1), Deportivo (3-1), Barcelona (0-5) y Sevilla (1-0).

Los vitorianos vuelven a su estadio, donde han logrado tres triunfos en tres partidos, y donde Quique Sánchez Flores, exjugador y técnico valencianista, hará cambios en el once para tratar de ganar presión en el juego directo.