Liverpool - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions League

Liverpool y Atlético de Madrid se ven las caras en la primera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 26-27, donde el conjunto rojiblanco tendrá un duro partido en Anfield para abrir boca en la competición.

El Atleti de Simeone llevó a cabo una gran actuación la pasada temporada, donde alcanzó las semifinales, por lo que quiere arrancar dando su mejor versión.

El conjunto rojiblanco suma siete puntos de 12 posibles en su arranque en La Liga. Recibió el pasado sábado una dura derrota en San Mamés por 3-0, por lo que tiene que mejorar con urgencia en la parcela defensiva. Anteriormente, ganó al Sevilla en el Pizjuán por 1-3, por lo que quiere dar la cara de visitante.

El Liverpool de Andoni Iraola, por su parte, parte como favorito en el envite. En su estadio es muy fuerte y es uno de los grandes candidatos siempre a ganar la UEFA Champions League 26-27.

Alexander Isak es su gran amenaza ofensiva, junto a Cody Gakpo y el español Víctor Muñoz, firmado desde Osasuna. Intentará empezar con los tres puntos, pero el Atlético querrá plantar cara y dar la sorpresa en Anfield.