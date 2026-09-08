Lille - Betis, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions League

Betis y Lille inician su andadura en la Liga de Campeones en un duelo parejo en potencial y sistemas en el estreno europeo del italiano Davide Ancelotti, hijo de Carlo, y en la vuelta a la primera competición continental de los del chileno Manuel Pellegrini veintiún años después.

El debut de los de Pellegrini en Liga de Campeones será ante un rival de nivel que afronta el duelo después de vencer en la tercera jornada al Toulouse (0-1) y sumar siete puntos en tres jornadas, mientras que los verdiblancos llevan nueve en cuatro y llegan pletóricos después de su victoria de prestigio ante el Real Madrid (1-0) en La Cartuja.

Se miden dos rivales que nunca se hana enfrentado y que tienen esquemas similares que basan su juego en el orden defensivo y en encomendarse al talento de las últimas líneas, en el caso francés a Haraldson y en el bético, el capitán Isco Alarcón, además de a la eficacia en punta de dos delanteros procedentes de la Liga Holandesa: el irlandés Troy Parrott, desde el AZ Alkmaar, y el japonés Ayase Ueda, procedente del Feyenoord.