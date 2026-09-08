Borussia Dortmund - Villarreal, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions League

Un inicio con mejores resultados que juego refuerzan la carta de presentación europea del Borussia Dortmund que inicia como local una nueva edición de la Champions con el Villarreal de adversario, aún lejos del nivel esperado con Íñigo Pérez como entrenador.

Vuelve el Villarreal al Signal Iduna Park donde el pasado año salió goleado. Fue aquél resultado la puntilla a una Champions decepcionante, que acabó con la eliminación del 'submarino amarillo' a las primeras de cambio.

Regresa a ese escenario el representante español, por primera vez en su historia en una Liga de Campeones por segundo año seguido y con un técnico debutante en la principal competición continental de clubes: Íñigo Pérez que no conoce la victoria con su nuevo equipo en un evento oficial.

El Borussia Dortmund llega al duelo contra el Villarreal tras haber empezado la Bundesliga con dos victorias consecutivas, la última gracias a una remontada ante el Hoffenheim (2-3), cuando perdía por 2-0. Ganó, pero las sospechas permanecen alrededor del proyecto.