Valencia - Barça, hoy en directo | Alineaciones, resultado, goles y última hora de la jornada de fútbol de La Liga

🔴 Alineaciones confirmadas del Valencia - Barça

Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Arnau Martínez, César Tárrega, Pepelu, Gayà; Dieng, Javi Guerra; Sato, Hugo Duro y Danjuma.

Barça: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon y Raphinha.

🔴 ¿Dónde ver en TV el Valencia - Barça?

El partido podrá seguirse en directo por Movistar LaLiga, disponible en Movistar Plus+ y también en Orange TV. El encuentro también contará con cobertura en directo y minuto a minuto a través de distintos medios deportivos.

🔴 ¿A qué hora juegan Valencia y Barça?

El Valencia y el Barcelona se enfrentan este domingo 6 de septiembre en Mestalla, en un partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga. El encuentro arrancará a las 16:15 horas (hora peninsular española).