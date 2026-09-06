Valencia - Barça, hoy en directo | Alineaciones, resultado, goles y última hora de la jornada de fútbol de La Liga
El Barça visita Mestalla con Lamine Yamal entre algodones y con hasta cuatro cambios en el once.
🔴 Alineaciones confirmadas del Valencia - Barça
Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Arnau Martínez, César Tárrega, Pepelu, Gayà; Dieng, Javi Guerra; Sato, Hugo Duro y Danjuma.
Barça: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon y Raphinha.
🔴 ¿Dónde ver en TV el Valencia - Barça?
El partido podrá seguirse en directo por Movistar LaLiga, disponible en Movistar Plus+ y también en Orange TV. El encuentro también contará con cobertura en directo y minuto a minuto a través de distintos medios deportivos.
🔴 ¿A qué hora juegan Valencia y Barça?
El Valencia y el Barcelona se enfrentan este domingo 6 de septiembre en Mestalla, en un partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga. El encuentro arrancará a las 16:15 horas (hora peninsular española).
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Valencia - Barça: alineaciones y resultado | Previa | Gordon, uno de los fichajes a seguir
Otro de los focos estará puesto en Anthony Gordon. El extremo inglés es una de las incorporaciones que más expectación ha generado en el nuevo Barcelona y aporta velocidad, desborde y capacidad para atacar los espacios.
De momento, acumula tres asistencias en este comienzo de temporada.
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Valencia - Barça: alineaciones y resultado | Previa | Xavi Espart repite
El canterano y lateral izquierdo del FC Barcelona repite como titular por cuarto partido consecutivo. El español tiene toda la confianza de Hansi Flick, que se vuelve a imponer a Cancelo.
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Valencia - Barça: alineaciones y resultado | Previa | Rodri, en el foco como titular
Uno de los grandes nombres propios del Barcelona esta temporada es Rodri. El centrocampista español llegó para reforzar una posición clave y puede tener hoy un papel protagonista en Mestalla.
Su presencia añade todavía más alternativas a una medular azulgrana que cuenta con jugadores de enorme talento.
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Valencia - Barça: alineaciones y resultado | Previa | Un inicio complicado para los chés
El Valencia ha comenzado la temporada con un empate y dos derrotas. Además, los números ofensivos están lejos de los del Barcelona: el conjunto che solamente ha marcado un gol en sus tres primeros partidos. Hoy tendrá delante a una de las mejores delanteras de la competición.
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Valencia - Barça: alineaciones y resultado | Previa | Un clásico del fútbol español
Valencia y Barcelona son dos de los clubes históricos del fútbol español y este domingo vuelven a enfrentarse en Mestalla. El balance global favorece al conjunto azulgrana, pero cuando el partido se disputa en Valencia las diferencias se reducen considerablemente.
Los últimos cinco partidos dejan un bagaje de cuatro victorias para el Barça, entre ellas, un 6-0 y un 7-1 como local y un 0-5 en Mestalla. Aquel día, tanto Lamine Yamal como Fermín, hoy titulares, marcaron un gol.
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Valencia - Barça: alineaciones y resultado | Previa | Kiat Lim llega a Mestalla con el autobús del Valencia
Pasadas las 14:30 horas, el autobús del Valencia hizo su aparición en la Avenida de Suecia, donde fue recibido entre pitos y cánticos contra Carlos Corberán y los jugadores por los cientos de aficionados congregados a las puertas de Mestalla.
Kiat Lim, el presidente, ha bajado del bus escoltado por Ron Gourlay y Javier Solís y ha entrado en el estadio en medio de los silbidos de los aficionados
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Valencia - Barça: alineaciones y resultado | Previa | El último partido en Mestalla
El último Valencia - Barcelona disputado en Mestalla terminó con una remontada local. El Barça se adelantó con un gol de Lewandowski, pero el Valencia reaccionó con los tantos de Javi Guerra, Luis Rioja y Guido Rodríguez para terminar ganando 3-1. Un precedente que todavía está muy presente.
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Valencia - Barça: alineaciones y resultado | Previa | Mestalla, territorio históricamente complicado
Mestalla vuelve a poner a prueba al Barcelona en uno de los desplazamientos más exigentes de LaLiga. El conjunto azulgrana ha sufrido históricamente en el feudo valencianista y no consigue encadenar dos victorias consecutivas allí desde 2007. Un escenario que vuelve a medir al equipo de Hansi Flick y lo puede poner contra las cuerdas.
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Valencia - Barça: alineaciones y resultado | Previa | El Valencia necesita reaccionar
El conjunto de Carlos Corberán afronta este partido con la necesidad de cambiar la dinámica cuanto antes. Un punto de nueve posibles deja al Valencia en la parte baja de la clasificación y convierte el duelo ante el Barça en una oportunidad para recuperar sensaciones, especialmente delante de Mestalla.
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Valencia - Barça: alineaciones y resultado | Previa | El FC Barcelona llega con pleno de victorias
El inicio de temporada del Barça está siendo fulgurante. De momento, nueve de nueve puntos, 12 goles a favor y solamente dos en contra.
Elche y Rayo Vallecano recibieron una manita por parte del cuadro blaugrana, con Raphinha como principal efectivo tras haber anotado cinco tantos.
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Valencia - Barça: alineaciones y resultado | Previa | Bajas del Valencia
El conjunto de Carlos Corberán tampoco llega sobrado de efectivos: Luis Rioja, Umar Sadiq, Guido Rodríguez, Justin de Haas, José Copete, Dimitri Foulquier, Diego López y Sergi Canós figuran entre los jugadores que no estarán disponibles en la cita de hoy.
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Valencia - Barça: alineaciones y resultado | Previa | ALINEACIÓN OFICIAL DEL VALENCIA
Dimitrievski; Maffeo, Arnau Martínez, Pepelu, Diakhaby, Jesús Vázquez; Otorbi, Dieng, Ugrinic; Javi Guerra y Danjuma.
⚽ XI INICIAL 🆚 @FCBarcelona_es #ValenciaBarça#ADNVCF pic.twitter.com/DrBOj5Benn— Valencia CF (@valenciacf) September 6, 2026
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Valencia - Barça: alineaciones y resultado | Previa | Flick realiza cuatro cambios en el FC Barcelona
Rodri debuta como titular y regresan Eric García como lateral derecho y Gerard Martín en el eje de la zaga. Arriba, vuelve Fermín a la mediapunta.
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Valencia - Barça: alineaciones y resultado | Previa | ALINEACIÓN OFICIAL DEL FC BARCELONA
Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Gordon; Raphinha.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #ValenciaBarça pic.twitter.com/2HGwUna2tZ— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 6, 2026
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Valencia - Barça: alineaciones y resultado | Previa | Las bajas del Barça
Hansi Flick no podrá contar con todos sus hombres. Frenkie de Jong y Roony Bardghji son baja, mientras que varios jugadores llegan entre algodones después de haber sufrido molestias durante los últimos días.
Uno de ellos es Lamine Yamal, cuya participación en el once titular se conocerá cuando el Barça publique la alineación. No obstante, el que sí estará y puede tener una oportunidad hoy desde el inicio es Rodrigo Hernández, que debutó el pasado 27 de agosto ante el Athletic Club.
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Valencia - Barça: alineaciones y resultado | Previa | ¿Jugará Lamine Yamal?
Hansi Flick desveló en la rueda de prensa previa que Lamine Yamal recibió un golpe y ha entrenado al margen por precaución: "Recibió un golpe y pensamos que era mejor que entrenara por separado. Hablaremos y decidiremos si es titular".
El técnico alemán podría introducir cambios en todas las líneas pensando también en el duelo de la Champions League ante el Feyenoord.
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Valencia - Barça: alineaciones y resultado | Previa | Arranca la cobertura
Buenas tardes, ya estamos en directo en EL ESPAÑOL con este gran duelo entre Valencia y Fútbol Club Barcelona, un partido con mucha historia y más igualado de lo que podrían sugerir los nombres.
El conjunto azulgrana parte como favorito, pero el Valencia llega dispuesto a plantar cara ante su afición y llevar el encuentro a un terreno incómodo. Mucho en juego, tensión desde el inicio y todo listo para una gran tarde de fútbol en Mestalla.