Alcaraz - Tommy Paul, en directo US Open: marcador, estadísticas y narración en vivo

Carlos Alcaraz afronta los octavos de final del US Open ante Tommy Paul después de superar con buena nota sus tres primeros partidos en Nueva York.

El murciano, que regresó a la competición tras más de cuatro meses alejado de las pistas por una lesión en la muñeca derecha, comenzó su defensa del título con una victoria en tres sets ante Roman Safiullin, tuvo que remontar un set frente a Jaime Faria y cerró la tercera ronda con autoridad ante Yibing Wu (6-3, 6-4 y 6-1).

Ahora, llega el primer gran desafío de su regreso: Tommy Paul, que necesitó cinco sets para superar a Alexander Bublik (4-6, 6-3, 7-6 (7-4), 1-6 y 6-3) y llega a la cita con una exigente batalla en las piernas.

El estadounidense será una prueba de mayor entidad para un Alcaraz que, pese a la inactividad, acumula ya 17 victorias consecutivas en Grand Slam.