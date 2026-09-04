Betis - Real Madrid, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

l Real Madrid visita el Estadio Benito Villamarín tras reencontrarse con su mejor versión en la contundente victoria por 4-0 frente al Málaga.

El equipo dirigido por José Mourinho evidenció una notable mejoría colectiva y una gran solidez defensiva, liderado por un Jude Bellingham en estado de gracia y la eficacia goleadora de Kylian Mbappé.

Con la incorporación de piezas como Trent Alexander-Arnold y el empuje de su bloque ofensivo, el conjunto blanco busca mantener la inercia positiva y sumar tres puntos fundamentales a domicilio en uno de los desplazamientos más exigentes del campeonato.

Por su parte, el Real Betis afronta este choque ante su afición con la necesidad imperiosa de reaccionar y reajustar su línea defensiva tras encajar un duro 5-2 frente al Levante.