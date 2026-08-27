FC Barcelona - Athletic Club, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El conjunto de Hansi Flick se estrena ante su público con el posible debut de Rodri Hernández con la elástica azulgrana.

La primera jornada de liga da cita a Barcelona y Athletic Club en un Spotify Camp Nou en obras. Es el partido que debería haber abierto el campeonato para ambos, según se estableció en el sorteo del calendario del pasado 30 de junio. Pero lejos de esto, los dos conjuntos ya han debutado en la competición doméstica y esta primera jornada, la recuperarán este jueves.

Los resultados de la segunda jornada de uno y otro han sido completamente opuestos. Los rojiblancos sucumbieron en San Mamés contra el Sevilla. Los andaluces se impusieron por tres goles a uno y se colocan con pleno de victorias. Ganaron al Rayo Vallecano en su primer encuentro tras alguna decisión errónea que decantó el duelo.

El Barcelona - Athletic, encuentro que se disputa este jueves 27 de agosto en el estadio Spotify Camp Nou correspondiente a la jornada 1 de LaLiga, está programado para las 21.00 horas.