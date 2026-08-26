Real Madrid - Real Sociedad, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

13 años después, 4.833 días más tarde, el portugués José Mourinho volverá a estar presente en el Santiago Bernabéu como entrenador del Real Madrid.

1 de junio de 2013. Real Madrid-Osasuna. Mourinho decía adiós después de tres temporadas de alta tensión interna y externa, marcadas por la rivalidad con el FC Barcelona de Pep Guardiola y que acabaron con división de opiniones en la afición madridista. Vítores y pitos a su figura aquella tarde.

Eso sí, Mourinho ha querido restarse importancia, manteniendo el perfil bajo y lejos de polémicas con el que ha llegado al Real Madrid, diferente al de su primera etapa.

Aunque lo será, en un partido al que llega tras una victoria agónica. El gol de Carlos Espí en el minuto 90 contra el Espanyol le dio los tres puntos al Real Madrid y tranquilidad para afrontar su primera semana con dos partidos.

El primero, el de la Real Sociedad, correspondiente a la jornada 1 y que fue aplazado ya que cada equipo contó con un jugador en la final del Mundial: Cucurella en el Real Madrid y Oyarzabal en la Real Sociedad; ambos fueron titulares en la final que España ganó a Argentina.