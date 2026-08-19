José Mourinho: "Xabi y Arbeloa pagaron los platos rotos, yo no acepto las culpas para unos y no para otros"

Han pasado más de una década, pero José Mourinho vuelve a ocupar el banquillo del Real Madrid. El portugués regresa con una historia pendiente y con la exigencia de responder desde el primer día.

Su vuelta ha despertado todo tipo de expectativas alrededor de un equipo construido para pelear por todos los títulos. Y también ha recuperado viejos debates que parecían ya aparcados.

En su entrevista con Josep Pedrerol en El Chiringuito, Mourinho ha hablado de Kylian Mbappé y de la temporada pasada, además de defender que las responsabilidades por lo ocurrido no pueden recaer únicamente sobre algunos protagonistas.

El entrenador portugués se ha mostrado especialmente contundente al hablar de Mbappé, al que ha encontrado en un estado que le ha sorprendido desde su llegada.

"Mbappé es increíble", ha asegurado Mourinho, antes de profundizar en su impresión sobre el delantero francés: "Me hace reír porque es demasiado bueno, de un nivel estratosférico".

Mourinho ha evitado, eso sí, juzgar lo ocurrido durante el último curso. "No me cabe juzgar lo que hizo la temporada pasada, una temporada complicada", ha explicado.

El técnico considera que las consecuencias de aquel curso terminaron afectando a diferentes integrantes del proyecto. "Arbeloa y Xabi pagaron los platos rotos", ha señalado.

En este sentido, Mourinho ha rechazado que las responsabilidades puedan concentrarse únicamente en determinados nombres. "Ganar o perder es multifactorial", ha afirmado.

Y ha insistido: "Yo no acepto las culpas solo para unos y no para otros, igual que los aplausos. Muchos han fallado".

El portugués ha preferido centrarse en el Mbappé que se ha encontrado ahora. "Cuando me hablas de Kylian, pienso en lo que puede ser Kylian ahora", ha asegurado.

Una impresión que también relaciona con el compromiso mostrado por el atacante desde el primer momento. "Un tío que puede venir de vacaciones el 14 de agosto y viene el 12, ya me dice algo", ha explicado.

Según Mourinho, Mbappé adelantó su llegada porque quería estar disponible para disputar el encuentro ante el Schalke.

Además, ha destacado su comportamiento durante los entrenamientos: "Entrena como todos, con el mismo compromiso, entrenamientos no fáciles, difíciles".

Mourinho también ha pedido que el talento individual esté al servicio del colectivo. "Tenemos que ser más equipo todos, con los números de Mbappé. Él y Bellingham han hecho un mundial increíble", ha afirmado al ser preguntado por los pitos de la pasada temporada.

Para el portugués, el objetivo pasa por integrar a las grandes estrellas dentro del funcionamiento colectivo: "Cuando trabajas con los mejores, tienes que conseguir que sean ellos mismos en la dinámica del equipo".

Y, sobre la ilusión que rodea al nuevo proyecto, ha dejado claro que no es únicamente suya: "No soy yo que estoy ilusionado, el presidente o los aficionados, los jugadores están ilusionados".