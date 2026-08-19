José Mourinho (63), entrenador: "Vinicius es un jugador como el resto, no puedes pitar un penalti a otro y no a él"

José Mourinho ha hablado largo y tendido sobre Vinícius en su entrevista con Josep Pedrerol en El Chiringuito.

El técnico portugués ha defendido al brasileño, ha explicado su postura ante las críticas que recibe y ha contado qué papel tuvo en el proceso que terminó con su renovación con el Real Madrid.

Mourinho ha dejado claro que Vinícius sabe que cuenta con su respaldo: "Creo que Vini ahora lo sabe, sabe de qué lado estoy y sabe que puede mirarme y contar conmigo para estar a su lado".

El portugués ha recordado incluso una acción reciente: "El otro día, cuando no le pitaron un penalti grande como el Bernabéu, ya estaba en el centro del campo ahí luchando por él, él sabe que voy a estar con él".

Su defensa del brasileño también se extiende al conflicto con el Benfica y al episodio relacionado con el racismo.

Mourinho ha explicado su postura: "La respuesta es muy simple: Prestianni era mi jugador, ya está, no tiene discusión".

Y ha añadido: "Si Prestianni es mi jugador… pueden venir 20 jugadores, que estoy con Prestianni, no tiene historia".

El entrenador también ha cuestionado el trato que recibe Vinícius. "No, no… no le respetan".

En su opinión, no es el jugador quien debe cambiar, sino quienes se enfrentan a él: "Creo que la gente tiene que aprender a comportarse con él, hablo también de árbitros".

Mourinho ha sido especialmente contundente: "Vinicius es también un jugador como los otros, tú no puedes pitar un penalti si eres Pedrerol… y no pitar penalti porque es Vinicius. No puedes proteger a Mourinho y no proteger a Vinicius".

Sobre las celebraciones, ha pedido equilibrio: "Una cosa es celebrar un gol con los tuyos y otra cosa es celebrar delante de la afición contraria. Puedes encontrar un poquito de equilibrio…".

Y ha reivindicado al delantero: "¿Pero qué sentido tiene que un estadio pite a uno de los mejores jugadores del mundo cuando no tienes nada contra él?".

Como ejemplo, ha señalado: "Vas a jugar un amistoso en A Coruña o ante el Schalke y no creo que Vinicius haya jugado ante el Schalke en el pasado o ante el Depor. ¿Por qué le pitas la primera vez que toca el balón?".

Su conclusión: "Hay que intentar encontrar un compromiso porque verle jugar es un privilegio".

Mourinho también ha explicado su conversación con Vinícius durante su renovación: "¿Ha renovado gracias a mí? No". Después reconoció: "Obviamente que hablé con él, pero Vinicius está enamorado del Real Madrid".

El portugués ha revelado su consejo: "Vini, ¿Dónde quieres ir? Has estado en Brasil y solo conoces el Real Madrid… Solo conoces el Real Madrid cuando te vas. Cuando te vas… sabes lo que es el Real Madrid. No te vayas. No vale la pena".

También ha valorado su evolución: "Creo que él ha sentido el crecimiento del grupo, el modo en el que estamos trabajando y creciendo, le ha dado un feeling muy importante".

Y ha destacado su trabajo: "Este (Vinicius) es otra moto que da placer ver trabajar. Tenemos mucha calidad".