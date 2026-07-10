Jannik Sinner - Novak Djokovic, tenis hoy en directo: marcador, narración y estadísticas en vivo de la semifinal de Wimbledon

El número 1 del mundo busca su primer Grand Slam de la temporada ante un 'Nole' que quiere seguir agrandando su leyenda.

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La Catedral del tenis se prepara para reeditar un choque generacional con tintes de revancha. Jannik Sinner, número uno del mundo y campeón defensor en Wimbledon, llega a estas semifinales en un estado de gracia absoluto, habiendo dominado a sus rivales con un servicio que se ha vuelto casi impenetrable en el césped londinense.

El italiano buscará repetir la fórmula con la que destronó al serbio en esta misma instancia el año pasado, intentando consolidar su estatus como el gran dominador de la superficie en la actualidad.

En la otra esquina, Novak Djokovic vuelve a desafiar los límites de la lógica y del tiempo a sus 39 años. El serbio aterriza en la cita tras sobrevivir a una batalla titánica frente a Félix Auger-Aliassime, registrando los cuartos de final más largos en la historia del torneo con más de cinco horas de juego.

Será un examen de resistencia supremo: la mítica e inagotable resiliencia de la leyenda contra la juventud, frescura y potencia pura de un Sinner que no planea dar tregua en la Pista Central.