Florentino Pérez: "Este jueves anunciaré el primer gran fichaje del Real Madrid. Mi proyecto deportivo es tener a los mejores jugadores y seguir ganando"

Florentino Pérez, candidato a las elecciones del Real Madrid, minutos antes de la entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández.

Florentino Pérez (Madrid, 1947) afronta la recta final de las elecciones al Real Madrid. Las convocó el pasado 12 de mayo para que aquellos que, a su juicio, conspiran contra el club "se quiten la careta".

El próximo domingo los socios tomarán la palabra, en los primeros comicios que se celebran desde el año 2006 y en los que se enfrenta a Enrique Riquelme.

¿En qué ha cambiado Florentino Pérez desde el año 2000, cuando ganó las elecciones por primera vez?

Pues sigo siendo el mismo. El que ha cambiado es el Real Madrid. Cuando yo entré en el año 2000 el club no tenía dinero ni para pagar la nómina a los jugadores. Tuve que avalar para que se pudiera hacer frente a los pagos. Ahora, 26 años después, el Real Madrid es por quinto año consecutivo el club más rico del mundo.

¿Por qué convoca entonces elecciones?

Detecté un movimiento procedente de aquellos que formaron parte de la época más oscura del Real Madrid, los de los siniestros años 2006 al 2009. El padre de Riquelme estaba también con Calderón. 20 años después se presentan los hijos o familiares de aquella etapa.

Ayer publicábamos en EL ESPAÑOL que Nanín, peón de Calderón, había hecho llamadas a un agente de un jugador del Real Madrid para que apoyara a Riquelme y le criticara a usted. ¿Es Riquelme el candidato de Calderón, Nanín, Tebas...?

Aquí se han juntado todos los malos: los de Calderón, los de Tebas, los de la Federación... Los de aquella etapa siniestra quieren volver a hacerse con el Real Madrid a toda costa. Quieren quedarse con el club para su beneficio particular, algo que yo no he hecho en ningún momento de estos 26 años que han pasado desde que gané.

Florentino Pérez, candidato a las elecciones del Real Madrid, durante la entrevista con los subdirectores de EL ESPAÑOL Jorge Calabrés y Arturo Criado. Sara Fernández.

Usted en el año 2000 se presentó con la máxima de que el club iba a ser siempre de los socios.

Sí, que el club fuera de sus socios. Nada más. Que fuera y que seguirá siendo de sus socios. Conmigo el Real Madrid siempre será de sus socios.

Nadie duda de mí, de que me he dedicado desde el año 2000 a que el Real Madrid tenga una situación económica lo suficientemente sólida para que nunca exista ese riesgo. Ahora, ¿qué quiero hacer? Forbes dice que el Real Madrid vale 10.000 millones, aunque yo creo que más, y mi propuesta es que ese patrimonio vaya directamente a los socios.

En definitiva, quiero que los socios sean los dueños de ese patrimonio económico. Ahora somos dueños sólo de un patrimonio sentimental y quiero que la vinculación del socio del Real Madrid se fortalezca y vaya más allá de su muerte. Es decir, que ese patrimonio económico sea heredado por sus hijos o su familia.

¿De qué forma se articulará esta operación?

La forma la estudiaremos, la debatiremos y se votará en referéndum por todos los socios. Esto se puede votar porque fui yo el que lo incluyó en los estatutos. Quiero pasar del romanticismo de ser socio del Madrid a que sea algo tangible y real. Además, es la forma también de proteger en el futuro al club de casos como el de las enmiendas a la Ley del Deporte que intentó imponer Tebas.

LaLiga metió unas enmiendas, a través de un lobby que se llama Acento, a diputados del PSOE y del PP. Me avisaron de ese movimiento y gracias a ello logré que la Ley del Deporte no le quitara a los socios del Real Madrid su patrimonio. Si no me hubiera enterado, LaLiga habría logrado su objetivo. Ahí sí que los socios ya no serían los dueños completos del club.

Desde entonces me preocupé tanto que he luchado cada día para salvar al Real Madrid. Por eso quiero que el patrimonio pase realmente a los socios. Sus auténticos dueños.

Quiero que los socios sean los dueños del patrimonio económico del club. Se estudiará la fórmula, se debatirá y será votada en referéndum.

Sin embargo, la candidatura de Riquelme lo que sostiene es que el Madrid está endeudado y que usted hace esto porque necesita el dinero antes del 30 de junio.

Lo llevo anunciando desde hace mucho tiempo. Me enteré de las enmiendas a la Ley del Deporte y logré que se retiraran el día 26 de septiembre del 2022. Desde entonces respiré tranquilo, salvamos nuestro patrimonio, pero no dejé de pensar en una alternativa para defender para siempre el patrimonio de los socios. Entonces, mi lucha siempre ha sido lograr una valoración. Si la otra candidatura dice que nosotros estamos endeudados, que somos el club más rico del mundo, ¿cómo están entonces el resto de equipos españoles?

Es mentira que se necesite realizar una valoración por el crédito para reformar el Estadio Bernabéu. El crédito tiene un interés inferior al 3% y quedan por pagar 1.000 millones. El estadio se paga anualmente con los ingresos que ya está generando.

Otra cosa es lo que publicó Bloomberg y el crédito puente al 54% de interés pedido por Riquelme para su empresa. Eso sí que es una operación peligrosa.

Nosotros, por el Bernabéu, tenemos que pagar 60 millones al año. La mitad en intereses y la otra mitad en principal. Podemos hacer frente a esos pagos porque solamente el beneficio que hemos sacado con los nuevos asientos es de 150 millones. Quiero que el negocio sea para seguir compitiendo. Yo soy el representante de los socios y yo, igual que en mi empresa, miro los intereses de los socios.

Lucho todos los días para que ese patrimonio pase al Real Madrid y es por lo que quiero valorar el club. Además, para que el socio esté tranquilo de cara al domingo, si entra un inversor con un uno, un dos o un tres por ciento lo hará sin tener ningún tipo de poder o mando.

Por último, repito que lo votarán todos los socios en referéndum. Algo que es posible porque yo cambié los estatutos para que todas las operaciones se hicieran así.

¿Quién puede ser ese inversor?

Puede ser una gran marca que tenga como objetivo vincularse con el Real Madrid, pero no va a tener derecho a nada. El 100% seguirá siendo de los socios.

Florentino Pérez, candidato a las elecciones del Real Madrid, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández.

¿Volverán los conciertos al Bernabéu?

Los conciertos nos dan prestigio a nosotros y a la ciudad. Trabajaremos con las Administraciones para ver lo que se puede hacer, pero todos los cantantes que vienen a Europa quieren actuar en el Bernabéu. Hasta el Papa quiere venir al Bernabéu. Quien se meta con el Estadio falta el respeto al Real Madrid, no a mí. Esa gran transformación que hicimos nos da muchos ingresos, lo cual nos ha permitido ser el club más rico del mundo.

Una de las quejas de Riquelme es que los socios y los abonados están desatendidos. ¿Qué va a hacer Florentino Pérez para aumentar el sentimiento de pertenencia y la fidelidad con el club?

Queremos que tengan contacto con el Real Madrid de forma permanente. Por eso vamos a regalar La Socia cada año a nuestros socios. ¿Y qué es esto? Una camiseta oficial exclusiva en la que lucirán una insignia única reservada para los auténticos dueños del club.

Será una camiseta que no se podrá conseguir en ningún rincón del planeta. Queremos fomentar así el sentimiento de pertenencia al Real Madrid porque nadie en el mundo, excepto los socios, podrá acceder a ella.

Cada elástica será una pieza histórica con la que nuestros socios podrán hacer su particular colección de camisetas.

Su proyecto para la Ciudad Deportiva es un hub tecnológico. ¿Qué ingresos y qué valor añadido va a aportar al Real Madrid?

Cuando yo llegué la Ciudad Deportiva de Castellana era una ruina. Tuve que avalar 25.000 millones de pesetas para que la plantilla en el año 2000 pudiera cobrar. Zidane quiso entrenar una vez y no podía porque lo hacía el Juvenil B.

Por eso busqué por los alrededores de Madrid hasta encontrar Valdebebas. Siempre soñé con un centro tecnológico como el de Silicon Valley. Algo que ya hacen en EEUU los Dallas Mavericks. El de Valdebebas va a ser el mejor centro de Europa seguro. Y claro, con el paso del tiempo, pues eso valdrá muchísimo dinero.

Estamos engordando el patrimonio del Real Madrid, que es el de sus socios. Ahora viene la otra candidatura y dice que quiere hacer pistas de pádel o piscinas... Esto es como tener un terreno en el Paseo de la Castellana que vale 1.000 millones y querer poner unos columpios. Creo que (Riquelme) viene a por el Real Madrid, pero es que además no es competente en materia de negocios.

Oiga, yo si algo sé es de números, ¿no? El Real Madrid que yo encontré no tenía ni para pagar las nóminas, y ya ven cómo está ahora el club.

Vamos a regalar 'La Socia' cada año a nuestros socios. ¿Y qué es esto? Una camiseta oficial exclusiva en la que lucirán una insignia única reservada para los auténticos dueños del club

¿Qué objetivo tiene Riquelme con las descalificaciones al Estadio Bernabéu?

Lo que quieren es quedarse con el club. Es un asalto al Real Madrid. Lo empobrecería enseguida y luego vendría uno y se lo compraría, como ha pasado en todos los clubes de España. El Real Madrid siempre será de sus socios conmigo en la presidencia y ahora con mis propuestas será para siempre.

¿Qué proyecto deportivo va a presentar?

Todo el mundo sabe que si yo sigo siendo presidente del Real Madrid, aquí van a jugar los mejores jugadores del mundo.

¿Habrá grandes fichajes este verano?

Por supuesto. Este jueves anunciaré el primer gran fichaje del Real Madrid de la próxima temporada. Todo el mundo sabe cuál es mi proyecto deportivo: tener los mejores jugadores y seguir ganando.

¿Y de entrenador? ¿Sería Mourinho un buen entrenador para este Real Madrid?

En breve anunciaré quién será el nuevo entrenador del Real Madrid.

¿Tendremos más nombres en la campaña?

Tendremos nombres antes del domingo, tranquilos. La gente no lo duda, la gente me conoce. He generado ilusión siempre durante los 23 años que llevo de presidente. Los que me conocen saben que los mejores jugadores estarán en el Real Madrid y que alguna Champions caerá.

Florentino Pérez, candidato a las elecciones del Real Madrid. Sara Fernández.

¿Qué le ha parecido que Riquelme haya anunciado a Raúl como director deportivo?

Me parece bien, aunque no sé si habrá hablado con él. Me están llamando agentes que me dicen que (Riquelme) habla con jugadores y les dice: "No digáis que no". No me creo nada de él. Uno de los fichajes decía que era Rodri, pero lógicamente no lo tiene cerrado.

Todo lo que dice Riquelme es como el programa de televisión Todo es mentira. Dice que viene a salvar al Real Madrid y tiene que pedir un crédito al 54% de interés para su empresa. Eso no se entiende.

¿Cree que Riquelme hubiera estado a favor de firmar el crédito con CVC?

Bueno, no tengo ninguna duda, pero no le conozco mucho. La verdad es que no le conozco. Conozco a su padre porque estaba en el equipo de Calderón.

No hemos hablado del proyecto del Bernabéu infinito. ¿Qué va a suponer para el club?

El Bernabéu tiene 80.000 asientos. Socios y aficionados del Madrid hay millones por todo el mundo. Basta con ver que el Real Madrid es la institución con mejor reputación. Tenemos 700 millones de seguidores en redes sociales. El Bernabéu infinito nos va a permitir agrandar la leyenda que hemos creado en las últimas décadas, porque va a hacer que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda ver un partido como si estuviera en el campo.

Se podrá ver el fútbol con una experiencia inmersiva, como si estuviera en el propio césped. O como si estuviera en el córner, al lado del que va a rematar. Y esto lo hemos logrado de la mano de Apple.

Lo que dice Riquelme es como el programa de televisión 'Todo es mentira'. Asegura que viene a salvar al Real Madrid y tiene que pedir un crédito al 54% de interés para su empresa. Eso no se entiende

Su rival dice que las gafas son caras...

Que no se preocupe. Esto va a ser un fenómeno global y bajarán de precio. Porque ahora mismo estamos ante la revolución tecnológica en el mundo del fútbol. En los años 40 fueron los estadios, porque se quería que viniera mucha gente a los campos. Cuando yo me presenté en el 2000 la revolución fue la televisión y el márketing, en donde hemos vivido hasta ahora. Y ahora es la tecnología.

Yo recomiendo a todos los socios que pasen por nuestra sede electoral al lado del Santiago Bernabéu para que las prueben. Porque cuantos más lo vean, más obnubilados se van a quedar. Y, además, es un proyecto que nos va a dar mucho dinero y que va a cambiar la manera de entender el fútbol.

Ahora bien, me gustaría entender qué hace el otro candidato. ¿Qué propone? ¿Qué hace? Porque no hace nada. No puedo criticarle, porque sólo veo que viene a intentar quedarse con el Madrid. Yo, en cambio, vengo a defender al club.

Qué le diría a los socios que el domingo tienen que acudir a las urnas.

Hay mucha gente que me da como ganador, pero aquí no hay nada ganado. Animo a los socios a que acudan a votar porque nos estamos jugando el Real Madrid. En estas elecciones no sólo nos va la defensa del patrimonio económico, también la historia de una leyenda que es el Real Madrid.

La gente que se presenta representa la época más siniestra del Real Madrid, aquella en la que colaban a gente en las asambleas para que votaran como si fueran socios. Vuelven veinte años después porque quieren quedarse con el club.

Sólo conmigo el Real Madrid será siempre de sus socios.

En el año 2000 vine a salvar al Madrid de la ruina, en 2006 tuve que volver para que el club siguiera siendo de sus socios. Y ahora lo vuelvo a decir, el Real Madrid será siempre de sus socios. Por eso quiero repartir lo que valga el club entre los 100.000 socios que somos. Y que cuando se mueran dejen esa unión a sus descendientes y que puedan mantener el legado de ser madridista eternamente.