Real Madrid - La Laguna Tenerife, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de playoff de la Liga Endesa

Los de Sergio Scariolo, con el posible estreno de Sissoko, se estrenan en los playoff en busca de un triunfo que les haga encarrilar la primera eliminatoria.

El Real Madrid, campeón de la fase regular de la Liga Endesa con un balance de 26 victorias y 8 derrotas, comienza ante el La Laguna Tenerife en una eliminatoria al mejor de tres partidos con factor cancha a su favor, el camino que espera le lleve hasta su tercer título consecutivo.

Después de una temporada en la que el equipo que dirige Sergio Scariolo desde verano ha disputado las tres finales posibles y perdido todas ellas; ante el Valencia Basket en la Supercopa de España, ante el Baskonia en la Copa del Rey y ante el Olympiacos en la Euroliga; esta es la última bala para evitar acabar con algún trofeo.

Por todo ello se encuentra ante un momento trascendente que no afronta en la mejor situación posible, principalmente debido a las bajas de sus dos pívots, el caboverdiano Walter Tavares y el ucraniano Alex Len, y de uno de los jugadores llamado a servir como recurso en su ausencia, el internacional español Usman Garuba.