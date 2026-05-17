Sevilla - Real Madrid, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Sevilla y el Real Madrid dirimen este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán un duelo con mayor trascendencia de la que podría parecer, al no jugarse los madridistas nada en el aspecto clasificatorio, pero en el que el equipo de Álvaro Arbeloa debe sacudirse las tensiones que le acompañan ante un conjunto andaluz que se juega un objetivo crucial como amarrar la permanencia.



Ambos llegan al choque en una situación muy dispar y con exigencias derivadas de motivaciones radicalmente diversas. Al equipo de Luis García Plaza, tras tres victorias seguidas (1-0 a la Real Sociedad, 2-1 al Espanyol y 2-3 al Villarreal) que le han dado mucho aire, oxígeno puro, le faltaría un punto para sellar la salvación y poner fin a su sufrimiento.



Mientras, el Real Madrid, después de ganar 2-0 el jueves al Real Oviedo con bronca en el Bernabéu, especialmente al astro Kylian Mbappé, y posteriores manifestaciones polémicas del delantero francés a las que replicó Arbeloa, está obligado a recuperar su imagen, a zanjar peleas y polémicas internas para acabar bien un curso para olvidar.