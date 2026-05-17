Real Madrid - Joventut, baloncesto: resultado, valoraciones y estadísticas del partido de la Liga Endesa

Los de Scariolo firmaron su tercera derrota consecutiva (81-89) fruto de una gran actuación individual de Ricky Rubio. El viernes, duelo crucial en Atenas ante Valencia Basket por un puesto en la final de la Euroliga.

El Real Madrid tan solo tiene en la mente la Final Four de la Euroliga de este próximo fin de semana. Una vez más, por tercera consecutiva tras superar al Hapoel, los de Sergio Scariolo se dejaron llevar en un partido de Liga Endesa. Esta vez su verdugo fue el Joventut (81-89) que asaltó el Movistar Arena para mantenerse en los puestos altos de la clasificación.

Una tabla que ya tiene al Madrid en primera posición de forma matemática y que explica a la perfección el pequeño bajón de intensidad que han protagonizado los blancos en sus últimos duelos del campeonato doméstico. En el horizonte está Valencia Basket y el sueño de volver a conquistar la Euroliga tres años después.

Ante la Penya, el Real Madrid ofreció una buena imagen. Lideró el marcador durante los tres primeros cuartos, pero fue en el último cuando le pasó factura una cierta desatención en defensa. Desde el triple y la línea de tiros libres, el cuadro catalán acabó dando el golpe definitivo y se llevó un triunfo con poca importancia en la narrativa de la temporada para el Real Madrid.