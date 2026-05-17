FC Barcelona - Real Betis, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Robert Lewandowski se despedirá este domingo de la afición del Barcelona en el último partido de la temporada en el Camp Nou, un duelo intrascendente para el devenir de LaLiga contra el Betis, que ya ha sellado su billete para la Champions.

El encuentro tendrá otros dos alicientes desde el puntos de vista azulgrana: la posibilidad de terminar la temporada con pleno de victorias como local en LaLiga y la pelea del portero Joan Garcia por el trofeo Zamora, que lidera actualmente con un promedio de 0,87 goles encajados por delante del madridista Thibaut Courtois (1,03).

Asimismo, la derrota ante el Deportivo Alavés, condicionada por la resaca del título liguero, terminó de un plumazo con las opciones de igualar el récord de 100 puntos en la clasificación, y también con la racha de once victorias consecutivas y de 55 partidos seguidos marcando en LaLiga.