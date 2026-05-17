Atlético de Madrid - Girona, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Después de 499 partidos con el Atlético de Madrid, Antoine Griezmann agota sus últimos días en el club, entre el tributo de su afición este domingo en su último partido en su estadio Metropolitano y ante al Girona, que no está para homenajes, a un punto del descenso y en riesgo alto, a falta sólo de dos jornadas.

No le queda mucho en juego al Atlético, que compite por ser tercero (está a tres puntos del Villarreal a falta de dos jornadas, la última el domingo que viene con un duelo directo en el estadio La Cerámica), pero sí al Girona, que se enfrenta contra el descenso, al que aventaja en un solo punto y con un choque definitivo la próxima semana con el Elche, que justo marca la salvación. A esta distancia también tiene a Levante y Mallorca, ya en descenso.

Al final de la jornada 30, el conjunto de Míchel Sánchez tenía ocho puntos de renta sobre la antepenúltima posición y soñaba con luchar por Europa.

Hoy todo es distinto, tras su caída de las últimas seis citas, con tres puntos de los últimos 18, los dos más recientes gracias al delantero uruguayo Cristhian Stuani, que ha evitado dos derrotas ante el Rayo Vallecano (1-1) y la Real Sociedad (1-1) que hubieran agravado aún más la situación.