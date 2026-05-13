Rafa Jódar - Luciano Darderi, tenis hoy en directo: marcador, narración y estadísticas en vivo de cuartos del Masters 1.000 de Roma

Rafa Jódar y Luciano Darderi se enfrentan en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma. El joven español, gran revelación del torneo, busca las semifinales ante un Darderi que contará con el apoyo incondicional del público italiano en su mejor superficie.

El partido se disputa hoy, miércoles 13 de mayo de 2026, en la Pista Central del Foro Itálico. El inicio está programado para el turno de noche, no antes de las 20:30 horas. Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo a través de los canales M+ Deportes 2 y M+ Vamos de Movistar Plus+, así como por la plataforma oficial de la ATP, Tennis TV.

En lo deportivo, el madrileño Rafa Jódar llega tras hacer historia al convertirse en el tenista más joven en alcanzar esta ronda en Roma desde 2007, asegurándose ya un puesto en el Top 30 del ranking mundial. Por su parte, Luciano Darderi, actual número 20 del mundo, llega con la moral por las nubes tras eliminar al alemán Alexander Zverev.

Se espera un duelo de alta intensidad desde el fondo de la pista, donde la solidez y el descaro de Jódar se medirán a la potencia y garra del jugador local.