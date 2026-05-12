Osasuna - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Osasuna recibe al Atlético de Madrid en un duelo crucial para las aspiraciones europeas de ambos. Mientras los rojillos buscan hacerse fuertes en casa, el equipo de Simeone necesita los tres puntos para consolidar su plaza en la zona alta de La Liga.

El encuentro, perteneciente a la jornada 36 de La Liga, se disputa hoy martes 12 de mayo a las 21:30 horas. El choque tendrá lugar en el Estadio El Sadar, en Pamplona, y la retransmisión televisiva en España estará disponible a través de Movistar+.

En el aspecto deportivo, el técnico de Osasuna, Alessio Lisci, afronta el partido con las bajas sensibles de Sergio Herrera y Víctor Muñoz, confiando el ataque en el olfato goleador de Ante Budimir. Por su parte, el Atlético de Madrid llega a tierras navarras con una enfermería bastante ocupada, destacando las ausencias de Julián Álvarez, Pablo Barrios, José María Giménez y Nahuel Molina, todos fuera por diversos problemas físicos.

Los colchoneros buscarán imponer su jerarquía con un tridente ofensivo formado por Sorloth, Griezmann y el talento de Thiago Almada, en un escenario que históricamente siempre les exige el máximo nivel competitivo.