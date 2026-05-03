El partido, correspondiente a la jornada 29 de la Liga Endesa, se disputará este domingo 3 de mayo de 2026. Aunque inicialmente estaba previsto para la tarde, el horario se ha adelantado y el balón echará a rodar a las 12:00 horas (horario peninsular).

El escenario del choque será el Movistar Arena, donde el conjunto dirigido por Scariolo intentará imponer su profundidad de plantilla frente a la intensidad física de los universitarios.

Para los aficionados que no puedan acudir al pabellón, el encuentro se podrá seguir en directo a través de la plataforma DAZN.