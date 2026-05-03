Jannik Sinner - Alexander Zverev, tenis hoy en directo: marcador, narración y estadísticas en vivo de la final del Mutua Madrid Open

Jannik Sinner y Alexander Zverev se enfrentan en una final de altura en la Caja Mágica. El italiano, actual número uno del mundo, busca consolidar su dominio en tierra ante un Zverev que ya sabe lo que es levantar el trofeo en el Masters de Madrid.

La gran final del Mutua Madrid Open 2026 tendrá lugar este domingo 3 de mayo en la icónica Pista Manolo Santana. El encuentro está programado para iniciarse no antes de las 17:00 horas (hora local), cerrando así el cuadro individual masculino.

Para los aficionados que deseen seguirlo en directo por televisión en España, el partido se emitirá a través de La 1 de RTVE y en la plataforma Movistar+.