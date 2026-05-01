Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Euroliga

El Real Madrid, que venció el duelo inicial de la eliminatoria al mejor de cinco de cuartos de final de la Euroliga contra el Hapoel Tel Aviv, tratará de ampliar su renta repitiendo victoria en el segundo, que se disputará de nuevo en el Movistar Arena, de la capital española.

El equipo de Sergio Scariolo llega reforzado tras haber derrotado en el primer envite al equipo israelí por 86-82.

Tiene en esta eliminatoria al mejor de cinco partidos la ventaja de factor campo a su favor. En el Movistar Arena se muestra prácticamente infranqueable el Real Madrid Basket, que disputará los dos primeros partidos de la serie junto al calor de su afición.

De momento ya cuenta con el 1-0, por lo que quiere dejar la eliminatoria muy encaminada en este segundo enfrentamiento.

En el caso del Hapoel Tel Aviv, intentará empatar la serie. En el primer partido, Antonio Blakeney fue el máximo anotador del equipo israelí con 25 puntos. Daniel Oturu sumó 20 tantos y el base Vasilije Micic, otros 15.