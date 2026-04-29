Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | Resultado, goleadores y estadísticas de la Champions League

🔴 Siga el minuto a minuto del Atlético de Madrid - Arsenal hoy: Champions League en vivo

⚽ ¿Cuál es la alineación titular de Atlético de Madrid - Arsenal?

Once titular del Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

Once titular del Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Odegaard; Madueke, Martinelli y Gyokeres.

👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Atlético de Madrid - Arsenal?

Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.

⏰ ¿Qué otros partidos de la UEFA Champions League se han jugado?

Ayer 28 de abril (ida de semifinales): PSG 5 - 4 Bayern Múnich