Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | Resultado, goleadores y estadísticas de la Champions League
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⚽ ¿Cuál es la alineación titular de Atlético de Madrid - Arsenal?
Once titular del Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.
Once titular del Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Odegaard; Madueke, Martinelli y Gyokeres.
👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Atlético de Madrid - Arsenal?
Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.
⏰ ¿Qué otros partidos de la UEFA Champions League se han jugado?
Ayer 28 de abril (ida de semifinales): PSG 5 - 4 Bayern Múnich
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡¡¡Empataaaa el partido Julián Álvarez!!!!
56' (0-1) ¡¡¡Goooooool del Atlético de Madrid!!! Empata el partido antes de la hora de juego después de que Julián Álvarez también fusilara a David Raya, quien se quedó en el medio. El encuentro vuelve a empezar.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡Penalti para los rojiblancos!!
54' (0-1) Armó el disparo Marcos Llorente y el balón lo repelió White con la mano. Tuvo que acudir el colegiado al monitor para revisar la acción. Oportunidad de oro para empatar el partido para Julián Álvarez.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡Qué doble ocasión han perdonado los rojiblancos!!
53' (0-1) ¡¡Qué ocasiones ha tenido el Atlético de Madrid para empatar el partido!! Primero fue Lookman en el mano a mano con Raya, aunque su disparo fue repelido por Raya, en el rechace perdonó Griezmann en el área pequeña.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡A punto de marcar Julián Álvarez!!
49' (0-1) ¡¡Qué cerca ha estado Julián Álvarez de empatar el partido de falta!! El argentino tiene un guante en el pie y ejecutó una falta cercana al área, pero el balón se marchó al lateral de la red. Por el efecto óptico parecía que el balón había entrado.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡Coomiienzaaa la segunda parte!!
46' (0-1) Ha puesto el balón en juego el Arsenal en esta segunda parte en la que Simeone ha hecho un cambio: se ha ido Giuliano Simeone y ha entrado Le Normand.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡Descanso en el Metropolitano!!
45' (0-1) ¡¡No hay tiempo para más!! Final de la primera parte en el Metropolitano. Se marcha el Arsenal con ventaja al descanso tras el gol de Gyokeres al transformar el penalti provocado por Hancko.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡¡Goooool de Gyokeres!!!
44' (0-1) ¡¡Se adelanta el Arsenal en la eliminatoria!! Fusiló Gyokeres a Oblak, quien adivinó el lado, pero nada pudo hacer el esloveno para salvar el gol.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡Penalti a favor del equipo gunner!!
42' (0-0) Derribó Hancko a Gyokeres y el colegiado señaló inmediatamente la pena máxima. ¡¡Hay penalti a favor del Arsenal!!
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡Tardó demasiado Julián Álvarez!!
35' (0-0) Otro robo peligroso del Atlético de Madrid cerca del área, pero el argentino no estuvo fino. Amagó demasiado y su disparo final lo pudo bloquear Gabriel.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡La ha tenido Maduekeee!!
30' (0-0) El extremo inglés ha protagonizado la mejor ocasión para el Arsenal en el partido con un disparo desde la frontal al palo largo de la portería de Oblak que se marchó ligeramente desviado.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | Larga posesión rojiblanca
28' (0-0) Ha aprovechado el Atlético de Madrid que el Arsenal ha bajado su intensidad en estos últimos compases del partido y ha tenido una larga posesión en campo contrario que ha acabado en nada.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | Gyokeres tiene que ser atendido
22' (0-0) Tiene un corte en labio Gyokeres tras un choque fortuito con su compañero Madueke a la hora de buscar un centro de Zubimendi.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | Pocas ocasiones en el Metropolitano
19' (0-0) Más allá del disparo que se sacó de la chistera Julián Álvarez y que paró David Raya, pocas ocasiones más se han producido en esta primera parte.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡Paradón de Raya a Julián Álvarez!!
14' (0-0) ¡¡Ha tenido el primer gol del partido Julián Álvarez!! Recibió 'La Araña' en la media luna y tras girarse armó el disparo al palo largo, pero con una gran estirada el portero del Arsenal ha evitado el primer gol del encuentro.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | Partido muy serio de ambos equipos
13' (0-0) No se están precipitando los jugadores en este inicio de partido. Cada uno quiere imponer su juego pero sin arriesgar demasiado.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡La ha tenido el equipo gunner!!
6' (0-0) ¡A punto el Arsenal! Se molestan Hincapie y Martinelli y no pueden rematar con claridad un gran centro de Madueke.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | No se entendieron Lookman y Koke
2' (0-0) El nigeriano encontró al capitán del Atlético de Madrid en su entrada en el área, pero la devolución quedó muy larga. Protegió muy bien Saliba.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡Cooomiienzaaa el partidooo!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en el Metropolitano!! Pone Griezmann el balón en juego. La primera posesión del partido es para el equipo rojiblanco.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | Pitos al himno de la Champions
Suena el himno de la Champions, aunque predominan los silbidos de la afición rojiblanca.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡Suena el himno de los rojiblancos!!
Ambiente de gala en el estadio Metropolitano. Los aficionados del Atlético de Madrid entonan el himno a capela el himno del club colchonero.