Vit Kopriva- Rafa Jódar, tenis hoy en directo: marcador, narración y estadísticas en vivo de los octavos del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar y Vit Kopriva se enfrentan este 28 de abril en los octavos de final del Mutua Madrid Open. El joven español, gran revelación del torneo, busca seguir haciendo historia en casa frente al experimentado tenista checo en su primer duelo directo.

El partido entre el español Rafa Jódar (número 42 del ranking) y el checo Vit Kopriva (número 66) está programado para hoy, martes 28 de abril, en el turno central de la Pista Manolo Santana de la Caja Mágica. El inicio del choque está previsto para no antes de las 16:00 horas, dependiendo de la duración de los encuentros previos en la pista principal.

Este enfrentamiento es totalmente inédito en el circuito profesional, ya que ambos tenistas nunca se han cruzado anteriormente. Jódar llega con la motivación de jugar ante su público tras una semana brillante, mientras que Kopriva, de 28 años, intentará imponer su veteranía sobre la arcilla madrileña.

Para los aficionados que deseen seguirlo en directo en España, el encuentro se emitirá en abierto a través de RTVE (Teledeporte y la plataforma RTVE Play) y también mediante la suscripción a Movistar+.