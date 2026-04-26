"El objetivo no es volver rápido, es volver preparado": el miedo a recaer, el enemigo invisible de los deportistas tras una lesión

Lamine Yamal, a la izquierda; Carlos Alcaraz, a la derecha de la imagen.

Llegar a ser un deportista de élite se está empezando a convertir en una profesión de riesgo. Las lesiones forman parte de las carreras de los profesionales que tienen que lidiar con la amenaza de que sus trayectorias se vean frenadas, pero el calendario, los viajes y las nuevas competiciones están provocando un aumento en el número de lesiones.

El pasado miércoles Lamine Yamal sufrió una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda; según el diario La Verdad, Carlos Alcaraz tiene una afección en el tendón de la muñeca derecha; y a Militao se le ha reabierto la cicatriz tras la lesión también en el bíceps femoral que sufrió en diciembre.

En este contexto, EL ESPAÑOL ha entrevistado a Víctor Jiménez Aransay, fisioterapeuta y especialista en ciencias de la actividad física y el deporte, quien ha desarrollado su trayectoria entre España y Estados Unidos, centrando su trabajo en el diseño de estrategias para disminuir la incidencia de lesiones en el deportista de alto nivel.

Lamine Yamal, lesionado en el partido ante el Celta. EFE

¿Por qué crees que se siguen lesionando los deportistas si cada vez tenemos más datos y tecnología?

Porque tener más información no siempre implica tomar mejores decisiones. Hoy en día hay más datos que nunca, pero si no se interpretan bien o no se aplican en el día a día, no cambian el resultado.

La clave no está en medir más, sino en entender mejor qué necesita el deportista en cada momento. Todo ello es determinante para reducir la incidencia de lesiones y mejorar el rendimiento del deportista.

¿Qué está pasando últimamente con las lesiones en deportistas de alto rendimiento?

En los últimos meses se ha observado un incremento en la incidencia de lesiones, especialmente en deportes con calendarios largos que comienzan en agosto-septiembre, como el fútbol o el baloncesto, y también en disciplinas con temporadas más cortas pero calendarios muy exigentes, como es el caso del tenis.

Esto se debe principalmente a que, en esta fase de la temporada, la exigencia competitiva aumenta considerablemente: hay más partidos consecutivos, mayor acumulación de cargas y menos tiempo de recuperación. Además, es el tramo en el que se deciden los títulos, lo que incrementa el estrés y la presión.

Desde mi experiencia clínica con deportistas de élite, hay tres pilares que se ven especialmente comprometidos:

1) Sobrecarga y la mala gestión de cargas: la acumulación de minutos, junto con una falta de periodización adecuada, genera un desequilibrio entre carga y adaptación, aumentando el riesgo de lesión.

2) Falta de sueño: viajes, jet lag y rutinas alteradas afectan directamente a la calidad del descanso. Dormir mal implica una peor recuperación, y eso impacta de forma clara en el rendimiento.

3) Estrés y presión competitiva: el alto rendimiento no es solo físico. La presión por rendir, la importancia de los resultados y el contexto profesional elevan el estrés, lo que también influye en el riesgo de lesión.

Víctor Jiménez, fisioterapeuta.

¿Qué tipo de lesiones son más frecuentes en este contexto?

Depende del deporte, ya que las demandas cambian según el tipo de movimiento y gestos repetitivos. Por ejemplo, en el tenis predominan los desplazamientos laterales y unilaterales, mientras que en el running son más lineales.

Sin embargo, en esta fase de la temporada lo que más se observa es una mayor incidencia de lesiones musculares y tendinosas, muy relacionadas con la carga acumulada y el sobreuso.

Un ejemplo reciente es el caso de, Lamine Yamal, que sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales, un tipo de lesión muy frecuente en momentos de alta exigencia competitiva.

Además, hay que tener cuidado con este tipo de lesiones, ya que presentan un riesgo de recaída elevado, lo que refuerza la importancia de no acelerar los tiempos de recuperación, más aún con el Mundial a la vuelta de la esquina.

Por tanto, más allá de la lesión en sí, es clave entender el contexto y respetar los tiempos para minimizar el riesgo de recaída.

¿Cuál es el principal error en la gestión de estas lesiones?

El principal error es centrarse únicamente en la recuperación de la estructura dañada y no tener en cuenta los factores biopsicosociales del deportista. Está demostrado que el miedo a recaer es una de las principales razones por las que muchos atletas no vuelven a su nivel previo o retrasan su regreso.

Si no se evalúan aspectos como la confianza o la percepción de seguridad, el deportista puede volver sin estar realmente preparado, lo que aumenta tanto el riesgo de recaída como de bajo rendimiento.

Por eso, en muchos casos, el deportista está recuperado a nivel estructural, pero no a nivel mental, y es importante tenerlo en cuenta.

¿Qué factores deben tenerse en cuenta antes del regreso al deporte?

El Return to Play o vuelta a la competición debe basarse principalmente en estos tres pilares:

1) A nivel biológico: Evaluar el estado del tejido, respetar los tiempos de recuperación y asegurar una correcta cicatrización. Además, es clave la ausencia de síntomas.

2) Tests objetivos:

- Simetría de fuerza (superior al 90% respecto al lado contralateral)

- Control neuromuscular (saltos, estabilidad y calidad de movimiento)

- Relación carga/capacidad, habiendo completado una progresión que simule las demandas reales del deporte.

3) Factores psicológicos: Evaluar el miedo al movimiento o la inseguridad mediante herramientas específicas, ya que influyen directamente en el rendimiento y en el riesgo de recaída.

Carlos Alcaraz despidiéndose del público en el Miami Open. REUTERS

¿Se está priorizando el calendario sobre la salud del deportista?

Es un debate que cada vez está más presente en el deporte profesional.

La realidad y los datos muestran que el número de partidos ha aumentado de forma significativa en los últimos años, lo que está llevando a los jugadores a niveles de exigencia muy elevados. En algunas temporadas se ha registrado incluso un incremento de lesiones de hasta un 24% en contextos de alta carga competitiva.

Además, estudios recientes señalan que más de la mitad de los jugadores están expuestos a cargas excesivas de competición, con un impacto directo en la recuperación y el riesgo de lesión.

También se ha visto que la acumulación de partidos no solo afecta al plano físico, sino también al mental, aumentando el estrés y el desgaste del deportista.

Por tanto, es evidente que el calendario es un factor clave. El reto está en encontrar un equilibrio entre las exigencias del rendimiento y la protección de la salud del deportista.