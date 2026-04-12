Osasuna - Betis, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Osasuna y Betis se ven las caras en Pamplona en un duelo directo por los puestos que dan una plaza en las competiciones europeas.

Osasuna recibe a un Betis, que se halla implicado en la Liga Europa y los primeros puestos de la competición nacional, en El Sadar con la intención de hacer valer su fortaleza como local y dar un paso más hacia los puestos europeos, tras el empate cosechado en Vitoria en la última jornada.

Osasuna afronta un nuevo desafío en casa recibiendo a Real Betis, en un duelo directo con aroma europeo. Los rojillos llegan tras empatar 2-2 en Vitoria, un resultado que, aunque dejó sensaciones encontradas, mantiene viva una dinámica positiva que quieren prolongar ante su afición. El encuentro se presenta como una oportunidad clave para seguir escalando posiciones en la tabla.

El Betis llega a Pamplona inmerso en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Europa, que la empezó el pasado miércoles en Portugal con un empate a uno ante el Sporting de Braga y que deberá cerrar el próximo jueves en el estadio de La Cartuja.



La trascendencia de esa cita continental y la posibilidad de entrar en las semifinales del segundo torneo europeo y se ve alterada con otro encuentro de mucho interés, pues debe defender la quinta plaza en la clasificación de LaLiga, posición que este curso puede tener el premio añadido de entrar en la próxima edición de la Champions.