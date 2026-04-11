FC Barcelona - Espanyol, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Con la mente puesta en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el Barcelona recibe al Espanyol, que buscará llevarse los tres puntos del derbi para poner fin a su racha de 13 partidos de LaLiga sin ganar.

El duelo parece más propicio para romper la estadísticas que en otros derbis precedentes. Y es que el Barça se jugará su pase a semifinales de la Liga de Campeones 72 horas después en el Riyadh Air Metropolitano.

Allí tendrá que levantar el 0-2 de la ida ante el Atlético de Madrid, un objetivo realmente complicado que probablemente obligue a Hansi Flick a dosificar esfuerzos al máximo ante el conjunto blanquiazul.

El margen de 7 puntos que tiene el Barcelona respecto al segundo clasificado, el Real Madrid, permite al líder tomarse un respiro en LaLiga y poner sus cinco sentidos en la máxima competición continental, el objetivo más ambicioso el curso.