Alcaraz - Vacherot, tenis hoy en directo: marcador, narración y estadísticas en vivo de las semis del Masters 1.000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz regresó a las semifinales del torneo monegasco por la puerta grande tras pasar este viernes por encima de Alexander Bublik en dos rápidos sets.

El número uno del mundo está teniendo un buen arranque en la gira de tierra batida, en la que consiguió más de 4.000 puntos la temporada pasada, y esto le ha permitido estar a tan solo dos partidos de conseguir un nuevo título como profesional.

Pero para tener la oportunidad de levantar su segunda corona en Montecarlo todavía le quedan dos partidos y en las semifinales del tercer Masters 1000 de la temporada se enfrentará a Valentin Vacherot, el héroe local que está viviendo una semana de ensueño en su ciudad natal.

El moneegasco ha llegado a la penúltima ronda del torneo tras vencer al argentino Juan Manuel Cerúndolo, al italiano Lorenzo Musetti, al polaco Hubert Hurkacz y al australiano Alex de Miñaur en los cuartos de final.