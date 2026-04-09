Friburgo - Celta de Vigo, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo de la Europa League

El Celta de Vigo visita Alemania para medirse al Friburgo en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Tras eliminar al Lyon, el conjunto celeste busca un resultado positivo en el Europa-Park Stadion para sentenciar la histórica eliminatoria en Balaídos.

El encuentro se disputa hoy, jueves 9 de abril de 2026, a las 21:00 horas en el Europa-Park Stadion. La retransmisión televisiva en España correrá a cargo de Movistar Liga de Campeones, canal que ofrecerá toda la cobertura de este trascendental choque europeo.

En el apartado deportivo, el equipo de Claudio Giráldez llega con la moral alta tras su reciente victoria liguera en Mestalla, aunque cuenta con bajas sensibles como la de Javi Rueda por sanción y Hugo Álvarez por lesión. La gran noticia es el alta médica de Iago Aspas, quien liderará el ataque junto a Borja Iglesias.

Por su parte, el Friburgo, que viene de una ajustada derrota ante el Bayern en la Bundesliga, mantiene la duda de su atacante Lucas Höler. El Celta tratará de imponer su estilo ante un rival muy sólido como local para seguir soñando con las semifinales continentales.