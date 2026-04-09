Fenerbahce- Real Madrid, Euroliga: hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas del partido

El Real Madrid visita al Fenerbahce en un duelo crucial de la penúltima jornada de la Euroliga. Ambos equipos buscan asegurar el factor cancha para el playoff en el infierno de Estambul, tras sendas derrotas en la anterior jornada de competición.

El encuentro tendrá lugar este jueves, 9 de abril, a las 19:45 horas (horario peninsular español) en el imponente Ulker Sports Arena de Estambul. Los aficionados podrán seguir toda la acción en directo a través del canal M+ Deportes (dial 63) de Movistar Plus+.

En el plano deportivo, el conjunto dirigido por Sergio Scariolo llega a Turquía con la necesidad de recuperar sensaciones tras caer ante Olympiacos. Por su parte, el equipo de Sarunas Jasikevicius, que también viene de una derrota frente al Hapoel Tel Aviv, tratará de hacer valer su fortaleza como local para adelantar a los blancos en la clasificación.

Aunque el Real Madrid se impuso con contundencia en el partido de ida (84-58), la igualdad histórica es máxima, con cinco victorias para cada bando en sus últimos diez enfrentamientos. Una victoria madridista hoy certificaría prácticamente su ventaja de campo en las eliminatorias.