Barça - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | Última hora de los cuartos de final de la Champions League
Sigue la última hora del partido de ida de cuartos de final de la Champions League entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid aquí, en EL ESPAÑOL
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📺 ¿En qué canal se puede ver en directo el Barça - Atlético de hoy?
Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.
⚽ Alineaciones Barça - Atlético
- Once Barça: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Rashford y Lewandowski.
- Once Atlético de Madrid: Musso, Nahuel Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Giuliano, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann y Julián Álvarez.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | 0-0 | Todo listo para empezar
Ya están los aficionados en sus asientos esperando a que salgan los jugadores. Hay un gran ambiente en el estadio a falta de solo 10 minutos para que empiece.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | 0-0 | Vuelven al vestuario
Ya vuelven los jugadores al vestuario para recibir las últimas instrucciones de los entrenadores. Todo listo para que empiece el partido en 15 minutos.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | 0-0 | Dudas en la delantera
El FC Barcelona no está acertado en cuanto a acabar las jugadas y a eso se debe la rotación de los delanteros por parte de Hansi Flick.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | 0-0 | 2.500 colchoneros
Van a haber 2.500 colchoneros acompañando dentro del estadio al Atlético de Madrid que intentarán que los jugadores se sientan arropados.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | 0-0 | Saltan a calentar
Ya saltan los protagonistas al césped del Camp Nou. Quedan 30 minutos para que empiece el partido.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | 0-0 | Le Normand antes del partido
El internacional con España habló antes del partido: "Siempre es un partido difícil contra el Barça. Ellos piensan lo mismo. Nos lo pondrán difícil pero nosotros debemos hacer lo mismo para poder pasar de ronda".
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | 0-0 | Fermín fuera por preocupación
Fermín no sale en el equipo titular por un corte en la cabeza que ha sufrido en la sesión de activación que estaba realizando el equipo por le mañana.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | 0-0 | Declaraciones de Pedri
El mediocentro español ha hablado antes del partido: "Espero estar sanos hasta el final de temporada. Es lo que queremos todos para poder ir a por todos los títulos".
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | 0-0 | Sin Pubill en el once
Marc Pubill no ha entrado en el equipo titular para este partido. El español aún no se encuentra recuperado al 100% para poder salir desde los primeros minutos y esperará su turno desde el banquillo.
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Barça - Atlético, fútbol hoy de la Champions League | 0-0 | Daños en el bus colchonero
El autobús del Atléttico de Madrid ha sufrido daños por parte de algunos aficionados blaugrana a la llegada al Camp Nou.
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Barça - Atlético de Madrid, Champions League en directo | 0-0 | El once de los colchoneros
Ya se conocen los once elegidos por el Cholo Simeone para enfrentarse al Barça en este partido de cuartos de final.
XI DEL CLUB ATLÉTICO DE MADRID. pic.twitter.com/LwW56m5QJr— Atlético de Madrid (@Atleti) April 8, 2026
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Barça - Atlético de Madrid, Champions League en directo | 0-0 | Olmo por Fermín
Hansi Flick ha preferido a Dani Olmo en vez de a Fermín, algo que soprende puesto que el andaluz viene de ser titular en los partidos importantes de la temporada.
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Barça - Atlético de Madrid, Champions League en directo | 0-0 | Los elegidos de Flick
Ya se conocen los once elegidos por el entrenador alemán que están en el equipo titular para este partido.
𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 🔵🔴#BarçaAtleti | @ChampionsLeague pic.twitter.com/S4gXRw4xgj— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 8, 2026
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Barça - Atlético de Madrid, Champions League en directo | 0-0 | Seis colchoneros apercibidos
Hay seis jugadores del Atlético de MAdrid que de recibir una tarjeta amarilla no podrán jugar el partido de vuelta: Llorente, Giulano Simeone, Pubill, Lenglet, Le Normand y Almada. También está en esta situación Barrios que no está convocado por lesión.
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Barça - Atlético de Madrid, Champions League en directo | 0-0 | Recibimiento blaugrana
El autobús del FC Barcelona ha llegado ya al campo con un gran recibimiento por parte de los aficionados que quieren activar a los jugadores desde el primer minuto.
🏟️💥 LA LLEGADA DEL BARÇA AL SPOTIFY CAMP NOU PARA LA IDA DE CUARTOS DE LA CHAMPIONS 🔵🔴— Jijantes FC (@JijantesFC) April 8, 2026
Muchísima gente concentrada en la entrada al estadio. La vallas han acabado cediendo… No ha habido incidentes mayores.
A punto de llegar el Atlético del Madrid.
🎥 @Guillembp01 pic.twitter.com/oE01jv5srd
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Barça - Atlético de Madrid, Champions League en directo | 0-0 | EL bus colchonero
Ya sale el bus del Atlético de Madrid rumbo al Camp Nou donde van a estar animando hasta el último minuto y van a intentar hacerse de notar pese a estar en campo rival.
"Cholo, sors-les".— L'Atlético Bis 🔴⚪ (@AtleticoBis) April 8, 2026
🔴Les supporters de l'Atlético se font remarquer à l'hôtel de concentration de l'équipe colchonera à Barcelone.pic.twitter.com/SvsSJGakzE
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Barça - Atlético de Madrid, Champions League en directo | 0-0 | Declaraciones de Flick
Hansi Flick habló en la rueda de prensa previa al partido: "Es importante que mañana juguemos con nuestro estilo. También es importante el papel de los aficionados. La conexión es muy buena y mañana les necesitamos".
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Barça - Atlético de Madrid, Champions League en directo | 0-0 | Vuelve Griezmann al Camp Nou
Griezmann vuelve al Camp Nou después de anunciar su marcha del Atlético de MAdrid a final de temporada. El francés es clave para los madrileños y necesitan de su mejor versión para llevarse una victoria.
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Barça - Atlético de Madrid, Champions League en directo | 0-0 | Cuatro apercibidos para los blaugranas
El FC Barcelona tiene a cuatro jugadores apercibidos que de recibir una tarjeta amarilla no podrán disputar el partido de vuelta en el Metropolitano. Estos jugadores son: Lamine Yamal, Fermín, MArc Casadó y Gerard Martín.
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Barça - Atlético de Madrid, Champions League en directo | 0-0 | Declaraciones Simeone
El técnico argentino habbló en la rueda de prensa previa al partido: "Rival importante en un momento importante de la competición. La Champions siempre es compleja. Sabemos de la capacidad del Barcelona y lo fuerte que es en su casa. Estamos para competir y hacer un partido donde creemos que le podemos hacer daño".