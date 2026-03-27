El Barça sacó músculo este viernes ante el Estrella Roja, uno de los equipos más físicos de la Euroliga, y se llevó en la prórroga (92-88) un duelo directo en el Palau Blaugrana que consolida al cuadro catalán como un firme aspirante a los puestos que dan acceso directo a las eliminatorias por el título.

El conjunto entrenado por Xavi Pascual cosechó la tercera victoria consecutiva con una gran actuación coral, tanto en defensa, como en el rebote y en ataque, con cinco jugadores anotando en dobles dígitos y el alero Will Clyburn como máximo anotador (18 puntos), aunque casi se le escapó el triunfo por los fallos en el tiro libre.

El Barça gobernó el marcador durante todo el duelo con ventajas inferiores a los diez puntos, pero el desempeño del base Codi Miller-McIntyre (13 y 7 asistencias) y del alero Jordan Nwora (26), sumado a tres tiros libres fallados en el último minuto, le condenaron a la prórroga, donde se recompuso para ganar y acumular tres victorias de colchón en el 'play in' e igualar los triunfos del Hapoel Tel Aviv, quinto.