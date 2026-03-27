El Kosner Baskonia confirmó su mejoría comandado por un excelso Trent Forrest, que lideró a su equipo en el último cuarto ante el Hapoel Tel-Aviv y lo llevó a la victoria por 118-109 tras una racha de ocho derrotas consecutivas, en un partido que comenzó a romper desde la defensa en el tercer acto.

El base azulgrana firmó 29 créditos de valoración y marcó el ritmo de su equipo, que por fin logró el triunfo tras las buenas sensaciones que mostró ante Olympiacos y Estrella Roja.

El Hapoel dio un pa atrás a pesar del gran inicio de Elijah Bryant y el final de Blakeney y los de Dimitris Itoudis caen a la quinta plaza.