FC Barcelona - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Barcelona, líder en LaLiga y con muy buenas sensaciones tras la goleada al Newcastle en la Champions (7-2), tiene mañana la posibilidad de aumentar su ventaja en el campeonato doméstico si saca adelante el encuentro ante el Rayo, clasificado el jueves para los cuartos de la Liga Conferencia, y a expensas del resultado del derbi madrileño.

Y es que los azulgrana abren la jornada del domingo (14:00 CET), mientras que el duelo entre el Real Madrid, segundo, y el Atlético de Madrid, ahora cuarto, es el que la cerrará.

Los de Hansi Flick están en un gran momento de forma y los resultados le acompañan. Por ejemplo, en casa, desde que regresó al Spotify Camp Nou el pasado 22 noviembre ante el Athlétic Club, sus números son inmejorables.

El Rayo viaja a Barcelona con la moral fuerte tras pasar la eliminatoria de octavos frente al Samsunspor turco a pesar de haber perdido el partido de vuelta en Vallecas por 0-1. Los madrileños habían ganado en Turquía por 1-3.



El conjunto que entrena Íñigo Pérez empató a uno contra el Levante en Madrid el lunes pasado y se encuentra en una zona delicada, decimotercero con 32 puntos a cinco del Elche y a cuatro del Alavés que marca la salvación.