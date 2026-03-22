Además supone el regreso de Jonny Otto y Denis Suárez a Vigo que protagoniza el duelo de mañana en Balaídos, donde el Celta buscará los tres puntos para asaltar la quinta plaza y el Deportivo Alavés para mantenerse fuera de la zona de descenso.

Los de Quique Sánchez Flores buscan la primera victoria con el entrenador madrileño, tras dos varapalos importantes ante Valencia y Villarreal, donde perdieron cinco puntos en el descuento.

Los vascos suman siete partidos consecutivos sin ganar y se enfrentan a su talón de Aquiles, jugar como visitante. Solo han logrado 8 puntos con dos triunfos, en Barcelona ante el RCD Espanyol y en San Mamés.