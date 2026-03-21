El choque tendrá lugar este sábado 21 de marzo de 2026 a las 18:30 horas (horario peninsular español). El escenario de esta batalla por la permanencia será el Estadio Ciutat de València, donde el conjunto granota tratará de hacer valer su condición de local. Los aficionados podrán seguir toda la acción en directo a través de los canales de DAZN LaLiga y la plataforma Orange TV.

En el apartado deportivo, la situación es límite para ambos contendientes. El Levante llega a esta jornada 29 en la decimonovena posición con 23 puntos, mientras que el Real Oviedo cierra la clasificación como colista con 21 unidades.