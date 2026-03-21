El encuentro se celebrará este sábado 21 de marzo de 2026 a las 14:00 horas (horario peninsular español). El escenario será el Estadio Manuel Martínez Valero, donde se espera una gran entrada para apoyar al conjunto local en esta final anticipada por la salvación. Los aficionados podrán seguir el choque en directo a través de DAZN LaLiga y Orange TV, plataformas encargadas de la retransmisión oficial.

En el plano deportivo, el Elche llega tras una racha negativa que lo ha hundido en la decimoctava posición, situándose a solo dos puntos de su rival de hoy, que ocupa el decimosexto lugar. Una victoria local provocaría un vuelco en la tabla y metería de lleno a los baleares en la lucha por no bajar.

El Mallorca, por su parte, confía en su solidez defensiva para puntuar a domicilio y mantener el margen de seguridad en la clasificación.