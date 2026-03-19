Olympiacos - Baskonia, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas de Euroliga

Olympiacos recibe al Baskonia en un duelo de dinámicas opuestas. Los griegos pelean por el liderato de la Euroliga, mientras que el conjunto vitoriano busca romper una racha negativa de cinco derrotas para agotar sus opciones de entrar en el play-in.

El partido correspondiente a la jornada 32 de la fase regular de la Euroliga se disputa este jueves, 19 de marzo de 2026, a las 20:15 horas (CET). El escenario será el Estadio de la Paz y la Amistad en El Pireo, un fortín donde el equipo de Georgios Bartzokas apenas ha cedido puntos esta temporada.

Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través de Movistar Plus+ Deportes y la plataforma oficial EuroLeague TV.

El Baskonia se encuentra en la 19ª posición (9-22) y llega muy mermado por las bajas y la falta de regularidad. A pesar de los precedentes históricos favorables a los helenos en su cancha, los de Vitoria intentarán apelar al espíritu competitivo que mostraron en el partido de ida.