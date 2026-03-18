El partido de vuelta de los octavos de final se disputa hoy, miércoles 18 de marzo, a las 21:00 horas (hora peninsular española). El escenario será el Tottenham Hotspur Stadium, donde el conjunto inglés tratará de remontar el abultado resultado adverso obtenido en el Metropolitano.

Para los aficionados que sigan el duelo desde España, la retransmisión televisiva correrá a cargo de Movistar Plus+ a través de su canal especializado en la competición.

El árbitro alemán Daniel Siebert será el encargado de impartir justicia en este choque decisivo por un puesto entre los ocho mejores de Europa.