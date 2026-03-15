El cuadro 'txuri urdin' llega al compromiso liguero con el sueño cumplido de disputar la final de la Copa del Rey pero también en medio de la controversia generada por el reparto de las entradas realistas para acceder el 18 de abril a La Cartuja.

Entre todo ello, la plantilla es consciente de la importancia del choque ante Osasuna, rival al que venció en los penaltis en octavos de final de la Copa del Rey, para seguir metido de lleno en la lucha por las plazas europeas.

Por su parte, el Osasuna llega en uno de sus mejores momentos de la temporada tras el empate en el tiempo añadido ante el RCD Mallorca.



El técnico Alessio Lisci busca también mantener vivo el sueño europeo pese a las bajas de Raúl García y Rubén García.