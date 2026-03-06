Los azulgranas tendrán algunas ausencias por situaciones personales de los jugadores norteamericanos y, a éstas, se han sumado los problemas físicos de Rodions Kurucs y de Matteo Spagnolo.

El letón es duda para medirse a los parisinos por su esguince de tobillo y el italiano podrá llegar a tiempo a pesar de los problemas de espalda que arrastra.

No podrán jugar Tadas Sedekerskis y Khalifa Diop, bajas de larga duración en un equipo que tendrá que dar un paso adelante para superar todos los problemas.

Tan solo una victoria separa a París y Baskonia, que miran al grupo que se ha formado desde la decimoquinta plaza con dos y tres triunfos más que dos equipos que sufren como visitantes.