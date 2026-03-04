Deportes
Rayo Vallecano - Oviedo, La Liga: resumen, goleadores y estadísticas con la victoria de los de íñigo Pérez
El Rayo Vallecano firmó una noche plácida en Vallecas al imponerse con claridad al Real Oviedo (3-0) en el partido aplazado de la jornada 23. El equipo de Íñigo Pérez fue superior desde el inicio y encontró premio justo antes del descanso gracias a De Frutos. En la segunda parte remató el trabajo con otro gol del extremo desde el punto de penalti y un tanto de Álvaro García que terminó de cerrar el encuentro.