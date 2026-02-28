El partido, correspondiente a la jornada 26 de La Liga, se disputará este sábado 28 de febrero a las 18:30 horas (horario peninsular español). El escenario será el Estadi Mallorca Son Moix, donde el conjunto bermellón intentará hacerse fuerte ante su afición. Para quienes deseen seguirlo por televisión, la retransmisión en directo en España correrá a cargo de la plataforma DAZN.

En lo deportivo, el Mallorca llega tras un enfrentamiento exigente contra el Celta de Vigo, manteniendo un bloque compacto liderado por su contundencia en las áreas.

Por su parte, la Real Sociedad aterriza en la isla con la intención de repetir el resultado de la primera vuelta, donde vencieron por 1-0 con un gol de Oyarzabal. Los donostiarras promedian 1.5 goles por partido esta temporada, una cifra ligeramente superior a la de los locales, lo que promete un choque táctico muy disputado.