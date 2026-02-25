El Barça cayó en la Euroliga, en la cancha del Virtus Bolonia (85-80), en un partido que empezó dominando pero que se le escapó por culpa de sus propios errores, como los 16 balones perdidos o su falta de acierto ofensivo en los instantes finales, justo cuando había logrado darle de nuevo la vuelta al choque.



Los azulgranas echaron en falta la aportación ofensiva de Will Clyburn (un 0 de 3 en tiros de campo hoy). Y los 27 puntos de Kevin Punter y los 14 puntos y 12 asistencias de Nico Laprovittola no fueron suficientes para derrota a un Virtus Bolonia que tuvo en Carsen Edwards (22 puntos) a su máximo anotador.