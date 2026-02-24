La resolución de esta eliminatoria tendrá lugar este martes 24 de febrero a las 18:45 horas. El escenario del choque será el Estadio Riyadh Air Metropolitano (anteriormente Cívitas Metropolitano), donde se espera un lleno absoluto para apoyar al conjunto colchonero. En España, el partido se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus+, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones.

En lo deportivo, el Atlético llega con la ligera ventaja emocional de jugar ante su público tras haber remontado en varias ocasiones durante el caótico partido de ida en Bélgica, donde destacaron figuras como Julián Álvarez y Lookman.

El Brujas, por su parte, demostró ser un equipo extremadamente vertical y peligroso a la contra, liderado por un inspirado Tzolis que anotó el empate definitivo en el último minuto. No existe el valor doble de los goles fuera de casa, por lo que cualquier empate llevaría el duelo a la prórroga.